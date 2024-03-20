أبو الدهب: مصطفى فتحي أفضل بديل لمحمد صلاح في المنتخب

أكد محمود أبو الدهب محلل برنامج "البريمو" أن منتخب مصر سيتأثر بغياب محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي في الدورة الودية الدولية في العاصمة الإدارية.

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وقال محمود أبو الدهب محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" محمد صلاح نجم كبير ومن أهم لاعبي منتخب مصر في السنوات الأخيرة ولا غنى عنه في صفوف الفراعنة وأتوقع أن يتألق مع حسام حسن في الفترة المقبلة".

وتابع أبو الدهب:" من وجهة نظري أن مصطفى فتحي لاعب فريق بيراميدز أفضل بديل لمحمد صلاح في المنتخب في المرحلة الحالية ".