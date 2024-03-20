الكرملين ينتقد عقوبات اللجنة الأولمبية الدولية المحتملة على الرياضيين

انتقد المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف اليوم الأربعاء قرار اللجنة الأولمبية الدولية بشأن العقوبات المحتملة على الرياضيين بسبب المشاركة في "ألعاب الصداقة" في روسيا.

وقال بيسكوف ، للصحفيين اليوم ردا على سؤال حول تقييم الكرملين لقرار اللجنة الأولمبية الدولية بهذا الشأن : " تقييمنا سلبي ؛ لأن ترهيب الرياضيين يزعزع مصداقية اللجنة الأولمبية الدولية".

وردا على سؤال حول تقييم الكرملين للقيود الجديدة على الرياضيين الروس والبيلاروس من قبل اللجنة الأولمبية الدولية..أجاب المتحدث :"نحن نأخذ الأمر بشكل سلبي بالتأكيد، فهذا يعد تدميرا لفكرة الأولمبياد وانتهاكا لمصالح الرياضيين والأولمبيين ويتعارض تماما مع فكر الحركة الأولمبية بأكملها".

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية قد انتقدت أمس الثلاثاء خطط روسيا لاستضافة "ألعاب الصداقة" الخاصة بها في وقت لاحق من عام 2024..قائلة :"إن هذا يعد تصرفا سياسيا ينتهك الميثاق الأولمبي".

وأشارت إلى أن رياضيي روسيا وبيلاروس لن يشاركوا في مراسم استعراض البعثات خلال حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية بباريس يوليو 2024 ؛ وذلك على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقالت اللجنة : إن الرياضيين الذين سيتأهلون سيتم فحصهم من قبل لجنة مكونة من ثلاثة من أعضائها سترأسها نيكول هوفيرتس نائبة رئيس اللجنة الأولمبية الدولية من أجل تلبية معايير الأهلية التي وضعتها اللجنة الأولمبية لرياضيي روسيا وبيلاروسيا ، حيث لن يسمح للرياضيين الذي أيدوا الحرب، التي تصفها موسكو بأنها "عملية عسكرية خاصة"، أو المتعاقدين مع الجيش أو الأجهزة الأمنية بالمشاركة في باريس 2024.

يشار إلى أن اللجنة الأولمبية الدولية ، كانت قد علقت عضوية اللجنة الأولمبية الروسية في أكتوبر الماضي لاعترافها بالمجالس الأولمبية الإقليمية للمناطق التي تحتلها روسيا في أوكرانيا ، لوجانسك ، دونيتسك ، خيرسون ، وزابوريجيا.

أوكرانيا: تسجيل 80 اشتباكا قتاليا مع الجيش الروسي خلال 24 ساعة

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، وقوع 80 اشتباكا قتاليا على الخطوط الأمامية في أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية الرسمية عن الهيئة قولها - في بيان لها اليوم الأربعاء "إن الجيش الروسي شن 4 هجمات صاروخية و86 غارة جوية وأطلق 114 صاروخا على مواقع القوات الأوكرانية والبلدات والقرى في جميع أنحاء أوكرانيا خلال الليلة الماضية".

وأضاف البيان أن القوات الأوكرانية تواصل في الوقت نفسه إلحاق الخسائر بالقوى البشرية والمعدات الروسية؛ مما يؤدي إلى إنهاك القوات الروسية على طول خط المواجهة بالكامل.

وتابع أن الطائرات المقاتلة الأوكرانية ضربت 6 مجموعات من القوى البشرية والأسلحة، في حين استهدفت القوات الصاروخية مستودعين للذخيرة ونقطة مراقبة للطائرات بدون طيار ونظام للحرب الإلكترونية.

وعلى صعيد متصل، أفاد رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في منطقة دونيتسك فاديم فيلاشكين اليوم، بأنه خلال الأسبوع الماضي، تم إعادة الكهرباء إلى أكثر من 36 ألف أسرة في منطقة دونيتسك.

ونقلت (يوكرينفورم) عن فيلاشكين قوله: "في الفترة ما بين 11 و17 مارس الجاري، تم إعادة الطاقة الكهربائية إلى 36 مدينة، ونتيجة لذلك، حصلت 36,572 أسرة على الكهرباء".

ووفقا لفيلاشكين، فإن القوات الروسية تقصف المنطقة باستمرار وتدمر البنية التحتية للطاقة بشكل منتظم.

أوكرانيا: مقتل وإصابة 6 أشخاص جراء هجمات روسية على خيرسون

أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خيرسون بجنوب أوكرانيا أولكسندر بروكودين، أن مدنيًا لقى حتفه بينما أُصيب 5 آخرون؛ جراء هجمات شنتها القوات الروسية على 18 بلدة تابعة للإقليم الليلة الماضية.

وأوضح بروكودين في تصريح نقلته وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية الرسمية، اليوم الأربعاء أن الجيش الروسي قصف بيريسلاف وشيفشينكيفكا وخريسشينيفكا وأنتونيفكا وستانيسلاف وشيروكا بالكا وأوسوكوريفكا ودنيبروفسكي وميخائيليفكا وكاتشاريفكا وبورهنكا وخيرسون.

وأفاد البيان بأن القصف ألحق أضرارًا بمبنيين متعددي الطوابق وثمانية منازل خاصة، كما أصاب مبنى إداريا وحضانة وبنية تحتية للميناء وسيارة