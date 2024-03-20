حظر خدمات مايكروسوفت السحابية في روسيا

سيتم تعليق خدمات Microsoft السحابية في روسيا غدًا، 20 مارس 2024. ويتم اتخاذ هذه الخطوة للامتثال للحزمة الثانية عشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي، والتي تم نشرها في 18 ديسمبر 2023 والتي يتعين على الشركات الالتزام بها من قبل غداً.

وأوضح تقرير لـ RBC روسيا أن شركة تكنولوجيا المعلومات الروسية Softline حذرت العملاء من التعليق وأنشأت قناة Telegram للتحدث مع العملاء. ومن المتوقع أن تتبع أمازون وجوجل نفس خطى مايكروسوفت، وهو ما يعد وفقًا لـ Softline ومعقولًا نظرًا للعقوبات التي تتطلب الامتثال في 20 مارس 2024.

الأخبار التي صدرت هذا الأسبوع بشأن مايكروسوفت وروسيا ليست مفاجئة. أعلنت Microsoft أنها ستتوقف عن بيع منتجاتها وخدماتها إلى روسيا في مارس 2022. كما توقفت شركة التكنولوجيا العملاقة أيضًا عن تجديد اشتراكات Microsoft 365 في روسيا في أغسطس 2023. وتحدث المدير العام لشركة Basalt SPO عن المنظمات التي دفعت مقابل خدمات Microsoft نظرًا المناخ السياسي الحالي.

"تلك الشركات التي اشترت اشتراكات لشركة مايكروسوفت أو غيرها من مقدمي الخدمات الأجانب لتخزين البيانات كانت قصيرة النظر. وكان هناك دائما خطر الحرمان من الوصول، والآن أصبح ذلك حقيقة. وهذه مشكلة خطيرة لتلك المنظمات. التي تجنبت التحول إلى البرامج المحلية ومقدمي الخدمات.