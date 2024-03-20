الأربعاء 20 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

فيتوريا: الأمور تعقدت مع منتخب مصر بعد الإقصاء الأفريقي وكنت أتمنى الاستمرار

فيتوريا
فيتوريا

أكد روي فيتوريا المدير الفني السابق لمنتخب مصر، أن كان يتمنى الاستمرار مع الفراعنة بعد تحقيق نتائج جيدة لكن تعقدت الأمور بعد الإقصاء من كأس أمم أفريقيا.
 

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كان منتخب مصر خرج من دور الـ16 أمام الكونغو بركلات الترجيح، ليقرر الاتحاد المصري لكرة القدم إقالة فيتوريا من تدريب الفراعنة.

أضاف فيتوريا في تصريحاته لموقع فلاش سكور أنهم كان يتمنى الاستمرار مع منتخب مصر، وكانت لديه علاقة طيبة مع اللاعبين، وأن الشعور المتبادل أن الأمور تجري على ما يرام.

وواصل أنه أدرك أن بعد ذلك أنه من الأفضل عدم الاستمرار بعد بطولة كأس أمم أفريقيا، وكان لديه اعتقاد قبل ذلك أن الناس سيكون لهم رؤية طويلة الأمد.

وتابع أن مع منتخب مصر كان قد حقق نتائج إيجابية للغاية ورفع سقف التوقعات لدى الجماهير المصرية، لكن أدرك أن الأمر لن يكن سهلا بعد ما سنواجهه في أمم أفريقيا حينها.
 

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