السبت 10 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مصدر مقرب من فيتوريا يكشف للوفد: اتفاق قانونى وشيك مع اتحاد الكرة

فيتوريا
فيتوريا

كشف مصدر مقرب من المدرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق للمنتخب الوطني لكرة القدم أنه تم بالفعل التوصل إلى اتفاق بشأن انتهاء عمل المدرب مع الفراعنة.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ الوفد أنه يتم حاليا وضع اللمسات الأخيرة على بعض التفاصيل بين المحامين وسيتم الانتهاء منها خلال أيام وقد غادر فيتوريا مصر بالفعل.

وكانت قد ترددت أنباء خلال اليومين الماضيين أن فيتوريا ذهب لإتحاد الكرة بصفته المدير الفني لمنتخب مصر مؤكدًا أنه لم يبلغه أحد بالرحيل ولم يتقاضى الشرط الجزائي قبل أن يعقد وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة جلسة معه في أحد الفنادق لمحاولة الوصول لإتفاق، قبل أن يتوصل الاتحاد لإتفاق مع المدرب البرتغالي.

وكان اتحاد الكرة أعلن في وقت سابق إقالة المدرب البرتغالي روي فيتوريا من منصبه بعد الإخفاق في بطولة كأس أمم أفريقيا بعدما ودع منتخب مصر البطولة من دور الـ 16 بعد الخسارة أمام الكونغو الديموقراطية ، قبل أن يعلن تعيين حسام حسن مديرا فنيا للفراعنة.
 

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