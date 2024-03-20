انخفاض جماعي لمؤشرات الأسهم الأوروبيه قبل اجتماع الفيدرالي

سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية، تراجعا بشكل جماعي خلال تعاملات اليوم الأربعاء 20-3-2024، متأثرة بموجة بيع لأسهم شركات المنتجات الفاخرة بعد تحذير من شركة كيرينج بشأن المبيعات، بينما ظل المستثمرون حذرين حيال المخاوف من أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد يشير إلى مسار أبطأ لخفض أسعار الفائدة هذا العام.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة بحلول الساعة 0806 بتوقيت غرينتش.

وانخفض مؤشر السلع الشخصية والمنزلية 1.6 بالمئة ليقود خسائر القطاعات بعد إعلان مجموعة كيرينج للمنتجات الفاخرة أن مبيعاتها في الربع الأول ستنخفض بنحو عشرة بالمئة على الأرجح.

وفي رد فعل على مستوى القطاع، انخفضت أسهم شركات أخرى للمنتجات الفاخرة مثل إل.في.إم.إتش وبربري وريتشمونت وكريستيان ديور ما بين ثلاثة و4.9 بالمئة.

ويترقب المستثمرون صدور بيانات الإنتاج الصناعي في إيطاليا لشهر يناير بالإضافة إلى مسح عن ثقة المستهلك في منطقة اليورو لشهر مارس والمقرر صدورهما في وقت لاحق من اليوم.

ومع ذلك، يظل التركيز الرئيسي منصبا على اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية في وقت لاحق من اليوم الذي قد يكشف عن توقعاته بشأن خفض أسعار الفائدة.

وزاد سهم لونزا 4.8 بالمئة بعدما وافقت الشركة السويسرية لتصنيع الأدوية على شراء منشأة تصنيع تابعة لشركة روش في كاليفورنيا مقابل 1.2 مليار دولار نقدا.

حققت مجموعة "إي إف جي القابضة" المصرية، إيرادات بقيمة 14.7 مليار جنيه خلال العام الماضي، وهي أعلى إيرادات سنوية على الإطلاق، بمعدل نمو سنوي 34 بالمئة.

وقالت الشركة المدرجة في البورصة المصرية، في بيان الأربعاء، إن هذه الإيرادات جاءت بفضل "الأداء القوي لكل من بنك الاستثمار "إي اف جي هيرميس"، وڤاليو، والبنك التجاري (aiBANK)".

وذكر البيان أن الأرباح الصافية للمجموعة ارتفعت بمعدل 47 بالمئة في العام الماضي ليصل إلى 3.2 مليار جنيه، وذلك على خلفية نمو أرباح كل من أنشطة الوساطة في الأوراق المالية وإدارة الأصول وشركة ڤاليو وaiBANK.

وبلغت قيمة إجمالي أصول المجموعة 121.9 مليار جنيه بنهاية العام.