الأربعاء 20 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

منتخب تونس يكشف سبب غياب معلول عن معسكر مارس

معلول
معلول

كشف قيس رقاز المتحدث الإعلامي لمنتخب تونس عن سبب غياب علي معلول نجم نسور قرطاج عن المشاركة معهم في بطولة كأس العاصمة الإدارية.

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منتخب تونس يكشف سبب غياب معلول عن معسكر مارس


أكد قيس رقاز في تصريحات تلفزيونية: تم التنسيق بين اللاعب والجهاز الفني للغياب عن معسكر مارس من أجل الراحة على أن يكون جاهزا في توقف يونيو.

وتابع: علي معلول حتى الآن على ذمة منتخب تونس وغير صحيح اعتزاله دوليا، عقب كأس العالم 2022 في قطر أعلن وهبي الخزري اعتزاله اللعب الدولي بشكل رسمي، وطالما لم يعلن أي لاعب آخر اعتزاله فهو معنا وتحت راية المنتخب التونسي.

وواصل: كأس عاصمة مصر فرصة لمنتخب تونس تحت قيادة فنية جديدة من أجل استرجاع ثقة الجماهير بعد المشاركة الأخيرة في أمم إفريقيا، كما أنها فرصة للعناصر الجديدة في المنتخب التونسي.

ويستعد منتخب تونس لمواجهة كرواتيا في دور نصف النهائي بطولة كأس العاصمة الإداري على الجانب الآخر يلتقي منتخب مصر ونيوزيلاند.
 

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