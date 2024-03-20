التعاون السعودي يفاوض علي معلول لضمه في الصيف

دخلت إدارة نادي التعاون السعودي في مفاوضات مع النجم الدولي التونسي علي معلول لاعب الأهلي المصري، للتعاقد معه خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل.

وذكرت المصادرة السعودية اليوم أن نادي التعاون يفاوض التونسي علي معلول للتعاقد معه بنظام الانتقال الحر بعد نهاية عقده مع النادي الاهلي، حيث ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي.

ومن المقرر أن يدخل معلول الفترة الحرة في الصيف المقبل والتي تتيح له حرية الانتقال لأي نادي أخر دون الحاجة للعودة إلى إدارة الأهلي.

تعثر تجديد عقد معلول مع الأهلي

وشهدت الفترة الأخيرة خلافًا بين اللاعب والنادي الأهلي على بعض التفاصيل في بنود العقد الجديد، وهو ما تسبب في تعثر المفاوضات بين الطرفين وعدم تجديد معلول للأحمر حتى الآن.