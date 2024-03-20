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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

التعاون السعودي يفاوض علي معلول لضمه في الصيف

علي معلول لاعب الأهلي
علي معلول لاعب الأهلي

دخلت إدارة نادي التعاون السعودي في مفاوضات مع النجم الدولي التونسي علي معلول لاعب الأهلي المصري، للتعاقد معه خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل.

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انقسام في القلعة الحمراء بسبب "معلول"

وذكرت المصادرة السعودية اليوم أن نادي التعاون يفاوض التونسي علي معلول للتعاقد معه بنظام الانتقال الحر بعد نهاية عقده مع النادي الاهلي، حيث ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي.

ومن المقرر أن يدخل معلول الفترة الحرة في الصيف المقبل والتي تتيح له حرية الانتقال لأي نادي أخر دون الحاجة للعودة إلى إدارة الأهلي.

تعثر تجديد عقد معلول مع الأهلي

وشهدت الفترة الأخيرة خلافًا بين اللاعب والنادي الأهلي على بعض التفاصيل في بنود العقد الجديد، وهو ما تسبب في تعثر المفاوضات بين الطرفين وعدم تجديد معلول للأحمر حتى الآن.

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