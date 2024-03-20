إعلان نتيجة مسابقة مهرجان الكورال فى الغناء الجماعي والفردي لكليات جامعة الإسكندرية

أعلنت نتيجة مسابقة مهرجان الكورال فى الغناء الجماعي والفردي لكليات جامعة الإسكندرية، التي نظمتها إدارة النشاط الثقافي والفنى بالادارة العامة لرعاية الشباب، لطلاب الكليات المختلفة، بهدف اكتشاف مواهبهم واتاحة الفرصة لهم لممارسة الأنشطة داخل الجامعة، وقدمت كل كلية عرض تضمن غناء فردي وجماعي ودويتو. في إطار حرص جامعة الإسكندرية على تشجيع الطلاب على ممارسة الأنشطة الطلابية، وتحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس الجامعة، والدكتور على عبد المحسن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وقد أعلنت لجنة التحكيم التى ضمت كل من أ.د.محمود بيومي عميد معهد كونسرفاتوار الأسبق، وأ.د بهيه الاخريطي عميد كلية التربية النوعيه الاسبق، ود. شريهان الحديني مدرس الصولفيج الغربي و مدربة منتخب الجامعة للكورال، نتيجة المسابقة حيث جاءت كلية التربية فى المركز الأول للعام الخامس على التوالي، وجاءت كلية الأعمال فى المركز الثانى، وجاءت كليتى التربية الرياضية بنين وكلية التربية الرياضية للبنات في المركز الثالث، وكلية الآداب فى المركز الرابع، وكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية فى المركز الخامس.

كما حقق الطلاب من الكليات المختلفة مراكز مختلفه في الغناء الفردي والدويتو فى المهرجان الذي جرى تحت إشراف الأستاذ شهاب محروس القائم بعمل مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والأستاذة نهي ينادي مدير إدارة النشاط الثقافي والفنى.

