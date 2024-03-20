الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يضع مزيدًا من العراقيل أمام جهود إدخال المساعدات لغزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل أن الخارجية الفلسطينية تدين تصريحات نتنياهو بشأن تبرير حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني والدفع باتجاه تهجيره بالقوة من قطاع غزة.

وأضافت: "الاحتلال يضع مزيدا من العراقيل أمام الجهود الدولية المبذولة لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة".

وتابعت: "على المجتمع الدولي ترجمة أقواله إلى إجراءات تلزم الحكومة الإسرائيلية حماية المدنيين وإدخال المساعدات لغزة".

ضياء رشوان: نعيش في الوقت الحالي حرب الاستقلال للشعب الفلسطيني

يذكر أن قال ضياء رشوان، الكاتب الصحفي والمنسق العام للحوار الوطني، قال أمس إن مصر ساهمت في زيادة الضغط الدولي على إسرائيل، بل وغيرت وجه نظر الكثير من قادة الدول تجاه القضية الفلسطينية.

الحروب الإسرائيلية في غزة منذ عام 2006

وأضاف "رشوان"، خلال استضافته ببرنامج "حديث الأخبار" والمُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية ريهام السهلي، أن الحروب الإسرائيلية في غزة منذ عام 2006، مؤكدًا ان مصر ساهمت بشكل كبير في التصدي للعدوان الإسرائيلي على القطاع أكثر من مرة.

إصرار الدولة المصرية على إقامة الدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال

ونوه أننا حاليا نعيش حرب الاستقلال للشعب الفلسطيني، مشيرًا أن إصرار الدولة المصرية على إقامة الدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال أمر ساهم بخروج أصوات كثيرة في الإتحاد الاوروبي بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأشار، أن العدوان على غزة كان غير مسبوق، وصمود الشعب الفلسطيني يحترم، مضيفًا أن تحركات الدولة المصرية ساهم في إظهار القضية الفلسطينية مرة أخري على أجندة المجتمع الدولي.

وتابع، أن النموذج المصري الذي قدمته بشأن الإعتراف بالدولة الفلسطينية، تحول بشكل كبير لواقع يطالب به المجتمع الدولي، ولابد من توحيد الصف الفلسطينيى من أجل الحصول على الإستقلال.