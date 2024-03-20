الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة إلى 32 ألف شهيد

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء الهجوم الإسرائيلي على غزة، والمستمر منذ 166 يوما، إلى نحو 32 ألف شهيد.

وقالت الوزارة في التقرير الاحصائي اليومي لعدد شهداء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة إن الجيش الإسرائيلي ارتكب 10 مجازر ضد العائلات في القطاع، وصل منها للمستشفيات 104 شهيد و162 إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت أن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 31923 شهيد و74096 إصابة، وذلك منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأشارت إلى أنه ما زال عدد من الشهداء تحت الركام وفي الطرقات، وأن طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تستطيع الوصول إليهم.

وكانت تقارير إعلامية فلسطينية أفادت اليوم الأربعاء بمقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين في غارات جوية وقصف مدفعي إسرائيلي لمنازل وبنايات وشقق سكنية في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن 27 فلسطينيا، معظمهم من النازحين، قتلوا وجرح عدد آخر في قصف عنيف نفذه سلاح الجو الإسرائيلي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

واشنطن بوست: نتنياهو مُصر على عملية رفح رغم الضغوط الأمريكية

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يزال مصرًا على عملية رفح جنوبي قطاع غزة، على الرغم من الضغوط الأمريكية.

وقالت الصحيفة، في سياق تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم /الأربعاء/، إن التوترات بين الولايات المتحدة وإسرائيل تتصاعد بسبب خطط نتنياهو لاجتياح رفح جنوبي القطاع المكتظة بما يقرب من 1.5 مليون نازح فلسطيني.

وأضافت أن المسؤولين الأمريكيين يجددون المخاوف بشأن التخطيط الإسرائيلي لاجتياح رفح، مع إصرار نتنياهو على أنه "لا توجد طريقة" للقضاء على حماس "دون توغل بري"، على الرغم من تحذيرات الحلفاء.

وبحسب الصحيفة الأمريكية، تناول وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال تشارلز براون الخلاف العميق المتزايد بين إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وحكومة نتنياهو بشأن نهج الأخير في حربه ضد حماس في قطاع غزة.

وأشارت واشنطن بوست إلى أن الولايات المتحدة أعربت علناً عن مخاوفها بشأن خطة إسرائيل لشن هجوم كبير في المدينة الجنوبية، حيث لجأ أكثر من مليون شخص، وشجعت إسرائيل على البحث عن بدائل لهجوم شامل.

وألقت إدارة بايدن باللوم على الحكومة الإسرائيلية في عرقلة تسليم المساعدات إلى غزة. وحذر أوستن من أن إسرائيل قد تواجه في نهاية المطاف "هزيمة استراتيجية" إذا فشلت في توفير الحماية الكافية للمدنيين.