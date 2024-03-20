أمريكا تثمن دور بولندا القيادي في تقديم المساعدة الأمنية إلى أوكرانيا

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن تقديرها لقيادة بولندا في تقديم المساعدة الأمنية في شكل معدات وتدريب ودعم مستدام للقوات المسلحة الأوكرانية.

جاء ذلك، حسب ما نشرته وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون في بيان، اليوم الأربعاء خلال مكالمة هاتفية بين وزير الدفاع الأمريكي لويد اوستن ونظيره البولندي نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الوطني فلاديسلاف كوسينياك كاميش.

وبحث الوزيران، بحسب البيان، حرب روسيا في أوكرانيا والحاجة الملحة إلى تقديم المزيد من المساعدات الأمنية.

وجدد أوستن وكاميش التزامهما الثابت تجاه الشعب الأوكراني.. مدينين الحرب غير المشروعة التي تشنها روسيا.

ويتطلع الجانبان إلى استمرار التنسيق من خلال مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية والالتزامات الثنائية المستقبلية.

أوكرانيا: تسجيل 80 اشتباكا قتاليا مع الجيش الروسي خلال 24 ساعة

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، وقوع 80 اشتباكا قتاليا على الخطوط الأمامية في أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية الرسمية عن الهيئة قولها - في بيان لها اليوم /الأربعاء/ - "إن الجيش الروسي شن 4 هجمات صاروخية و86 غارة جوية وأطلق 114 صاروخا على مواقع القوات الأوكرانية والبلدات والقرى في جميع أنحاء أوكرانيا خلال الليلة الماضية".

وأضاف البيان أن القوات الأوكرانية تواصل في الوقت نفسه إلحاق الخسائر بالقوى البشرية والمعدات الروسية؛ مما يؤدي إلى إنهاك القوات الروسية على طول خط المواجهة بالكامل.

وتابع أن الطائرات المقاتلة الأوكرانية ضربت 6 مجموعات من القوى البشرية والأسلحة، في حين استهدفت القوات الصاروخية مستودعين للذخيرة ونقطة مراقبة للطائرات بدون طيار ونظام للحرب الإلكترونية.

وعلى صعيد متصل، أفاد رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في منطقة دونيتسك فاديم فيلاشكين اليوم، بأنه خلال الأسبوع الماضي، تم إعادة الكهرباء إلى أكثر من 36 ألف أسرة في منطقة دونيتسك.

ونقلت (يوكرينفورم) عن فيلاشكين قوله: "في الفترة ما بين 11 و17 مارس الجاري، تم إعادة الطاقة الكهربائية إلى 36 مدينة، ونتيجة لذلك، حصلت 36,572 أسرة على الكهرباء".

ووفقا لفيلاشكين، فإن القوات الروسية تقصف المنطقة باستمرار وتدمر البنية التحتية للطاقة بشكل منتظم.

أوكرانيا: مقتل وإصابة 6 أشخاص جراء هجمات روسية على خيرسون

أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خيرسون بجنوب أوكرانيا أولكسندر بروكودين، أن مدنيًا لقى حتفه بينما أُصيب 5 آخرون؛ جراء هجمات شنتها القوات الروسية على 18 بلدة تابعة للإقليم الليلة الماضية.

وأوضح بروكودين - في تصريح نقلته وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية الرسمية، اليوم الأربعاء أن الجيش الروسي قصف بيريسلاف وشيفشينكيفكا وخريسشينيفكا وأنتونيفكا وستانيسلاف وشيروكا بالكا وأوسوكوريفكا ودنيبروفسكي وميخائيليفكا وكاتشاريفكا وبورهنكا وخيرسون.

وأفاد البيان بأن القصف ألحق أضرارًا بمبنيين متعددي الطوابق وثمانية منازل خاصة، كما أصاب مبنى إداريا وحضانة وبنية تحتية للميناء وسيارة.