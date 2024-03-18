الإثنين 18 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

بولندا تستقبل 62 ألفا و100 لاجئ أوكراني خلال الأيام الثلاثة الماضية

لاجئ أوكرانيا
لاجئ أوكرانيا

 

ذكرت وكالة حرس الحدود البولندية، أن البلاد استقبلت خلال الأيام الثلاثة الماضية نحو 62 ألفا و100 لاجئ من أوكرانيا.

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بولندا تستقبل 35 ألف لاجئ من أوكرانيا خلال اليومين الماضيين

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بولندا تستقبل أكثر من 64 ألف لاجئ من أوكرانيا خلال الأيام الثلاث الماضية

وأوضح (راديو بولندا) اليوم الاثنين أن حوالي 62 ألف لاجئ أوكراني غادروا بولندا على مدار أيام الجمعة والسبت والأحد الماضية عائدين إلى بلادهم مرة أخرى.

واستقبلت بولندا منذ بداية الحرب بين أوكرانيا وروسيا في 24 من فبراير عام 2022 أكثر من 19 مليون لاجئ أوكراني، فيما عاد أكثر من 17 مليونا منهم إلى بلادهم مرة أخرى منذ ذلك الحين.

يشار إلى أن بولندا مررت في مارس من عام 2022 مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم ويمنحهم إقامة قانونية ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.

"الدفاع الروسية": تدمير 10 قذائف صاروخية أوكرانية في أجواء مقاطعة "بيلجورود"

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اعتراض وتدمير 10 قذائف صاروخية أوكرانية من راجمات صواريخ طراز "آر إم-70 فامبير" في أجواء مقاطعة بيلجورود المجاورة لأوكرانيا.

وذكرت "الدفاع الروسية" - في بيان اليوم الإثنين - "أحبطنا صباح اليوم بتوقيت العاصمة موسكو محاولة من نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية على منشآت في أراضي روسيا الاتحادية باستخدام راجمات صواريخ (آر إم-70 فامبير)".. مضيفة "أن منظومات الدفاع الجوي الروسية المناوبة اعترضت ودمرت 10 قذائف صاروخية في أجواء مقاطعة بيلجورود".

يُذكر أن القوات الأوكرانية تهاجم يوميا بالمسيرات والصواريخ المناطق الحدودية الروسية.

وفي سياق متصل أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية اليوم الإثنين وقوع 72 اشتباكا قتاليا على الخطوط الأمامية في أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة (يوكرينفورم) الأوكرانية للأنباء عن الهيئة قولها - في بيان لها - "إنه في المجمل، شن الجيش الروسي 14 ضربة صاروخية و75 ضربة جوية و95 هجوما بالمدفعية على مواقع القوات الأوكرانية والبلدات المختلفة، ولسوء الحظ، أدت الهجمات الروسية إلى مقتل وإصابة مدنيين".

وأضاف البيان أن الجيش الروسي هاجم أوكرانيا باستخدام 22 طائرة بدون طيار من طراز "شاهد" بينما دمرت قوات ووسائل الدفاع الجوي الأوكرانية 17 طائرة منها، وفي الوقت نفسه، يواصل الجنود الأوكرانيون عملياتهم النشطة لإلحاق خسائر في القوى البشرية والمعدات بقوات الجيش الروسي وإرهاقهم على طول خط المواجهة.

الأمن الروسى: إحباط هجوم إرهابى على خط السكك الحديدية فى القرم

أعلن جهاز الأمن الفيدرالى الروسى أنه أحبط عملا إرهابيا فى شبه جزيرة القرم، واعتقل عميلة للمخابرات الأوكرانية، كانت تخطط لإضرام النار فى صندوق لوحات التحكم بحركة خط السكك الحديدية، لتعطيل النقل العسكرى.

 

وذكر الجهاز - في بيان اليوم الاثنين، "أحبطنا عملية تحضير لتنفيذ عمل إرهابي على أراضي جمهورية القرم".. مضيفا "نتيجة للتدابير المتخذة في مدينة (سيمفيروبول) جرى اعتقال مواطنة روسية (25 عاما)، كلفتها المخابرات الأوكرانية بالإعداد لتنفيذ عمل إرهابي من خلال إضرام النار في صندوق التحكم والبرمجة، الذي يعود لشركة السكك الحديدية بالقرم للإخلال بالنقل العسكري". 

وأوضح الأمن الروسي أنه تم توثيق تورط المواطنة المعتقلة بجرم الخيانة العظمى، والتي تصل عقوبتها إلى السجن مدى الحياة.

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بولندا تستقبل 35 ألف لاجئ من أوكرانيا خلال اليومين الماضيين

بولندا تستقبل أكثر من 64 ألف لاجئ من أوكرانيا خلال الأيام الثلاث الماضية
الجريدة الورقية