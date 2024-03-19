هبوط اضطراري لطائرة أمريكية مسيرة فقدت الاتصال بقاعدتها في بولندا

قامت طائرة مسيرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز MQ-9 Reaper، فقدت الاتصال بقاعدتها، بهبوط اضطراري شمال غربي بولندا، حسبما ذكرت القيادة العامة للقوات المسلحة في البلاد.

وجاء في التقرير: "بعد الساعة 23:00 بالتوقيت المحلي، في محيط ميروسلافيتس، حدث هبوط اضطراري لطائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأمريكية، كانت تحلق في المجال الجوي البولندي".

وتم الهبوط "وفقا للإجراءات" في "منطقة غير مأهولة ومطوقة". وتقوم الأجهزة المختصة بحراسة موقع هبوط الطائرة المسيرة، وتقوم قوات الدرك العسكري بإجراء تحقيق.

وفي وقت سابق، قال الجيش البولندي إن طائرة مسيرة غير مسلحة كانت تقوم برحلة تدريبية من مطار ميروسلافيك فقدت الاتصال بالقاعدة. وتم تطويق المنطقة المجاورة للمطار. وتوقفت حركة المرور على الطرق المحيطة.

ويبلغ طول الطائرة 11 مترًا، وطول جناحيها 20.1 متر، وسعة حمولة 2.2 طن، والسرعة القصوى تبلغ 482 كيلومترًا في الساعة، ومدى طيران يصل إلى 1852 كيلومترًا، يمكن استخدامها لجمع المعلومات الاستخبارية وعمليات الإنقاذ والضربات الدقيقة ضد الأهداف الأرضية والجوية.

