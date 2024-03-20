أسعار الذهب العالمي خلال تعاملات اليوم الأربعاء

استقرت أسعار الذهب العالمي، خلال تعاملات اليوم الاربعاء 20-3-2024، مع تأهب المتعاملين لقرار مهم عن السياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) وتعليقات من رئيسه جيروم باول في وقت لاحق اليوم، مما قد يسلط المزيد من الضوء على توقعات خفض أسعار الفائدة هذا العام.

التغير في الأسعار

استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2156.78 دولار للأونصة، بحلول الساعة 0633 بتوقيت غرينتش، بينما استقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 2159.80 دولار.

وسينصب تركيز السوق على بيان السياسة من اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المقرر صدوره الساعة 1800 بتوقيت غرينتش، والمؤتمر الصحفي لباول الساعة 1830 بتوقيت غرينتش.

وفي ظل توقعات إبقاء البنك المركزي الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير، يترقب المتعاملون توقعاته للاقتصاد ولأسعار الفائدة لبقية العام.

جاءت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي أعلى مما كان متوقعا، مما قلل من الآمال في تخفيضات مبكرة وحادة في أسعار الفائدة.

ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

واستقر الدولار بعد أن سجل أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين في الجلسة السابقة. ويجعل الدولار الأقوى الذهب أكثر تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 24.88 دولار للأونصة. ونزل البلاتين 0.5 بالمئة إلى 889.85 دولار. وتراجع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 988.24 دولار للأونصة.

أسعار الذهب في مصر:

عيار 24 يسجل 3377 جنيها.

عيار 21 يسجل 2950 جنيها.

عيار 18 يسجل 2533 جنيها.

الجنيه الذهب 23640 جنيها.

استمرار هبوط الذهب

انخفاض سعر الذهب المحلي يأتي في ظل استمرار التراجع التدريجي في سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية حيث وصل سعر صرف الجنيه مقابل الدولار خلال جلسة اليوم عند المستوى 47 جنيه لكل دولار.

ومن جهة أخرى يعاني الذهب حالياً من تراجع في الطلب مع بداية شهر رمضان الأمر الذي يقلل من دعم السعر، ولكن المتوقع أن يعود الطلب إلى التزايد على المعدن النفيس خلال النصف الثاني من الشهر مع اقتراب فترة الأعياد.