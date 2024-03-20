سعر الدولار صباح اليوم الأربعاء في البنوك والسوق السوداء مقابل الجنية المصري

سعر الدولار.. شهد سعر الدولار في البنوك المصرية والسوق السوداء خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء،استقرارا ويأتي هذا الاستقرار بعد مرور أسبوعين من قرار البنك المركزي بشأن تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية الأخرى، بهدف القضاء على تداول الدولار في جميع الأسواق الموازية في كافة المحافظات، وسجل سعر الدولار في البنك المركزي نحو 47.11 جنيهًا للشراء، ونحو 47.01 جنيهًا للبيع.

بعد ساعات من القرار الصادر من البنك المركزي، يوم الأربعاء 6 مارس الماضي، شهد سعر الدولار ارتفاعًا كبيرًا في جميع البنوك التجارية وتجاوز حاجز لـ 50 جنيهًا، ثم تراجع من جديد خلال بداية الأسبوع الحالي ليهبط لـ 47.4 جنيه.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر الدولار اليوم الاربعاء في السوق السوداء والبنوك المصرية اليوم الأربعاء، وجاءت الاسعار على النحو الأتي:

أسعار الدولار في البنوك والسوق السوداء

سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار الآن في البنك المركزي:

- الشراء: 47.11 جنيهًا.

- البيع: 47.01 جنيهًا.

سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك الحكومية والخاصة

سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنك الأهلي المصري سجل:

- الشراء: 47.04 جنيهًا.

- البيع: 47.04 جنيهًا.

سعر الدولار اليوم الأربعاء في بنك مصر سجل:

- الشراء: 47.05 جنيهًا.

- البيع: 47.05 جنيهًا.

سعر الدولار صباح اليوم الأربعاء في بنك القاهرة سجل:

- الشراء: 47.15 جنيهًا.

- البيع: 47.05 جنيهًا.

سعر الدولار صباح اليوم الأربعاء في بنك التجاري الدولي cib سجل:

- للشراء: 47.04 جنيهًا.

- للبيع: 47.14 جنيهًا.

سعر الدولار الآن في السوق السوداء خلال تعاملات اليوم الأربعاء لحظة بلحظة

- الشراء: 47.34 جنيهًا.

- البيع: 47.34 جنيهًا.

تداول الدولار في السوق السوداء

وكان البنك المركزي قد أصدر بداية شهر مارس الجاري عدة قرارات فاجأت جميع المواطنين، أكد أن الهدف منها القضاء على تداول الدولار في السوق السوداء، فبجانب تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية قرر رفع سعر الفائدة 6%، وهو ما اعتبره عدد كبير من خبراء الاقتصاد خطوة جديدة لمواجهة التضخم في «بيع وشراء» كافة السلع المصرية خلال الأشهر الأخيرة، مع تداول العملة الأجنبية في البنوك الحكومية والخاصة المعتمدة فقط.

هل ينخفض سعر الدولار الأيام المقبلة؟

سعر الدولار الأيام المقبلة أمام الجنيه المصري، سيطر على محركات البحث عبر مواقع الإنترنت المختلفة، وتساءل عدد كبير من المواطنين عن موعد انخفاض سعر الدولار في مصر بعد قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه؟.

أكد خبراء الاقتصاد أنه من الصعب التنبؤ بسعر الدولار مقابل الجنيه خلال الفترة المقبلة، مشيرين إلى أن تحديد سعر الدولار يعتمد على عدة عوامل، منها تدفق العملات الأجنبية من الخارج، وسعر الفائدة، والحالة الاقتصادية للدولة.