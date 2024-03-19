سوق الأسهم السعودية تسجل مكاسب متتالية للجلسة السادسة

ارتفعت سوق الأسهم السعودية للجلسة السادسة على التوالي، بدعم نتائج الأعمال الإيجابية للشركات المدرجة، إلى جانب تسجيل أسعار النفط مستوى مرتفع هو الأعلى منذ نوفمبر 2023.

الأسهم السعودية

وسجلت أسعار النفط ارتفاعا إلى أعلى مستوى في 4 أشهر في جلسة أمس الاثنين، قبل أن تتراجع في وقت مبكر اليوم الثلاثاء في ظل توقعات بزيادة الإمدادات من روسيا، علاوة على احتمال تسجيل تراجع أكثر من المتوقع في الطلب على وقود الطائرات.

وارتفع مؤشر "تاسي" في الأسهم السعودية خلال جلسة اليوم الثلاثاء بنسبة 0.25% أو 31 نقطة إلى مستوى 12804 نقاط، مسجلا أعلى مستوى منذ جلسة 31 مايو 2022.

وشهدت السوق تداولات بقيمة 9.87 مليار ريال عبر تداول 456.17 مليون سهم، لتصل القيمة السوقية لإجمالي الأسهم المدرجة إلى 11.18 تريليون ريال.

سجلت أسهم 95 شركة في الأسهم السعودية ارتفاعاً في قيمتها بجلسة اليوم، فيما تراجعت أسهم 128 شركة من إجمالي 233 شركة.

أسواق الأسهم السعودية

الأسهم السعودية

وتصدر قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا (تشب، وقت اللياقة، سيكو السعودية ريت، الدوائية، الخليج للتدريب) بنسب تراوحت بين 8.72% إلى 6.7%.

فيما تصدرت قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا (الخريف، الباحة، الدواء، الخليجية العامة، الكيميائية) بنسب تراوحت بين 9.27% إلى 4.49%.

وتصدر سهم "شمس" قائمة الأكثر تداولا من حيث الكمية بنحو 60 مليون سهم، فيما تصدر سهم "أنابيب السعودية" التداولات من حيث القيمة بمقدار 669 مليون ريال.