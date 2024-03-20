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الأربعاء 20 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

 متى يتم تطبيق التوقيت الصيفي في مصر؟

التوقيت الصيفي في
التوقيت الصيفي في مصر

موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024 يعد محل اهتمام الكثير من المواطنين، وظهر ذلك جليًا في البحث المكثف عبر محرك البحث "جوجل" عن موعد تطبيق التوقيت الصيفي، خاصة أن فصل الشتاء ينتهي رسميًا بنهاية الأسبوع الجاري.

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تطبيق التوقيت الصيفي

ووفقًا لقرار مجلس الوزراء، يتم تطبيق التوقيت الصيفي، والذي سيكون بحلول منتصف ليل آخر خميس في شهر إبريل 2024، حيث يقوم المواطنون حينها بتقديم الساعات 60 دقيقة.

العمل بالتوقيت الشتوي

ومن بداية يوم الخميس الموافق 26 أكتوبر تم العمل بالتوقيت الشتوي، ويستمر العمل بالتوقيت الشتوي لمدة 6 أشهر، حيث ينتهي العمل بالتوقيت الشتوي يوم الجمعة الموافق 26 من شهر أبريل 2024.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية

وفي سياق آخر أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس، حيث أكدت أن هناك استقرارا في الأحوال الجوية مع ارتفاع طفيف ومؤقت في درجات الحرارة اليوم الأربعاء وغدًا الخميس. 

فكرة التوقيت الصيفي

جدير بالذكر تعود فكرة التوقيت الصيفي إلى القرن الثامن عشر، حيث طرحها العالم بنجامين فرانكلين، بهدف توفير الطاقة. 

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