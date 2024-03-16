طقس غائم وانخفاض درجات الحرارة بالشرقية

يسود الأجواء بمدن وقرى قرى محافظة الشرقية، اليوم السبت، طقس غائم، يصاحبه نشاط للرياح، مع تراجع لسطوع الشمس وفرص مهيئة لسقوط أمطار، كما أشارت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها الرسمي اليوم.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها منذ قليل، أن سحب رعدية تشكلت منذ قليل شمال واحة سيوة، صاحبها سقوط أمطار رعدية، مع انتشار للسحب المدارية العالية والمتوسطة والمنخفضة والركامية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وكذلك سقوط أمطار عشوائية على مناطق متفرقة يصعب تحديدها.

وأشارت الهيئة إلى إنه تساقطت منذ قليل أمطار خفيفة متفرقة على بركة السبع بالمنوفية ومدينة ميت غمر بالدقهلية.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية قد توقعتأن يسود اليوم السبت طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وليلا فيكون الطقس بارد على أغلب الأنحاء.

كما توقعت هيئة الأرصاد وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وشمال الوجه البحري، والصحراء الغربية قد تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري على فترات متقطعة.

وواصلت الأجهزة التنفيذية بمراكز وأحياء المحافظة، استعدادها لمواجهة أية تداعيات جديدة قد تنتج خلال الفترة المقبلة نتيجة للتقليات الجوية التي تشهدها المحافظة، تزامنًا مع بيان هيئة الأرصاد الجوية باحتمالية سقوط الأمطار ونشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة.