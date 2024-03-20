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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

إيقاف "كوزمين كونترا" مدرب ضمك 4 مباريات

كوزمين كونترا مدرب
كوزمين كونترا مدرب ضمك

أصدرت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم قرارًا بإيقاف كوزمين كونترا المدير الفني لفريق ضمك، بسبب تجاوزاته عقب مباراة الهلال في الدوري السعودي.

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وشهد المؤتمر الصحفي عقب مباراة الهلال وضمك تجاوزات من المدير الفني كوزمين كونترا تجاه حكم المباراة بعد توجيه النقد الشديد له واتهامه بمجاملة فريق الهلال في المباراة.

وتقرر إيقاف مدرب ضمك 'كونترا' أربع مباريات، مع غرامة قدرها (40) ألف ريال، وذلك بعد تلفظه بألفاظ بذيئة على الحكم في لقاء الهلال و ضمك، والتجاوز ضده عقب المباراة من خلال المؤتمر الصحفي.

فوز الهلال على ضمك في الدوري

وحقق الهلال الفوز بصعوبة على ضمك في المباراة التي جمعت بينهما يوم السبت الماضي على ملعب المملكة آرينا، لحساب الجولة 24 من الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن".

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