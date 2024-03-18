9 انتصارات تفصل الهلال عن استعادة لقب الدوري السعودي

يسير فريق الهلال بخطى سريعة نحو استعادة لقب الدوري السعودي للمحترفين بالنظر إلى النتائج التي يحققها خلال الموسم الحالي، وجعلته الأقرب لحسم المسابقة.

وكان الهلال قد فاز على ضمك بهدفين دون رد، في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري السعودي ليواصل انتصاراته المتلاحقة ويقترب خطوة جديدة نحو اللقب.

الهلال خلال الموسم الحالي لم يعرف طعم الهزيمة حيث نجح في الدخول إلى موسوعة جينيس بتحقيق الفوز في 29 مباراة متتالية خلال الفترة الماضية.

9 انتصارات تحسم اللقب

يحتاج الهلال إلى تحقيق الفوز في 9 مباريات، من أجل التتويج بمسابقة دوري روشن للمحترفين، في ظل المستويات التي يقدمها الفريق خلال الموسم الحالي، وتصدره جدول ترتيب المسابقة، برصيد 68 نقطة بواقع 22 انتصارات والتعادل في مبارتين، ويفصله 12 نقطة كاملة عن النصر صاحب المركز الثاني بجدول المسابقة.

جيسوس ورقم قياسي..

سجل جورجي جيسوس مدرب الهلال، أرقام قياسية في الموسم الحالي بكافة المسابقات المحلية والقارية، حيث لم يتلق أي هزيمة بصورة نهائية، عطفا على دخول الفريق موسوعة جينيس كأكثر الأندية تحقيقا للانتصار خلال الموسم الحالي من المسابقة.

وقاد جيسوس الهلال في 37 مباراة في كافة المسابقات المحلية والقارية، نجح في الانتصار في 34 مباراة، وتعادل في 3 ولم يتلقى الفريق أي هزيمة منذ توليه المسئولية، وسجل الفريق الأزرق تحت قيادة المدرب البرتغالي 105 هدفا واستقبلت شباكه 17 أخرين.