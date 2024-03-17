تصريحات قوية من خيسوس بعد فوز الهلال على ضمك

أبدى خورخي خيسوس المدير الفني لفريق الهلال السعودي سعادته بالفوز الذي حققه على حساب ضمك بالدوري السعودي، ومواصلة الزعيم لسلسلة انتصاراته بالوصول للفوز رقم 29 على التوالي.

وقال خيسوس في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: " هل ضمك يعد من أندية الصندوق ؟ لا أعلم .. فقد كانوا أصعب من أندية الصندوق أمامنا، تهانينا لهم ".

وعلق خيسوس على الاتهامات التي يتم توجيهها للحكام بدعمهم لفريق الهلال: " عذر التحكيم هو عذر الضعفاء الذين لا يستطيعون مواجهتنا استمروا في البكاء وسنستمر في تحقيق الانتصارات ".

وأضاف: " اتهامنا أننا نفوز بفضل التحكيم هو عذر البليد والضعيف الذي لا يستطيع الفوز علينا ".

هلال خيسوس يواصل كتابة المجد بالفوز على ضمك

يواصل فريق الهلال السعودي كتابة المجد بالفوز الذي حققه على ضمك في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب المملكة آرينا، بختام منافسات الجولة 24 من الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن".

ونجح فريق الهلال في الوصول إلى الفوز رقم 29 على التوالي بدون أي هزيمة أو تعادل، ليسطر رقمًا تاريخيًا ويصبح أول نادي في تاريخ كرة القدم يحقق هذا العدد من الانتصارات المتتالية.

ويقدم فريق الهلال بقيادة المدير الفني البرتغالي خورخي خيسوس نتائج تاريخية على مستوى بطولتي الدوري السعودي ودوري أبطال آسيا وكأس خادم الحرمين، حيث يقترب بقوة من تحقيق الثلاثية هذا الموسم.