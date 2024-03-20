أبرز اقتراحات آرسين فينجر لتطوير كرة القدم

قدم المدير الفني الفرنسي الشهير آرسين فينجر ورئيس لجنة التطوير في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بعض الاقتراحات من أجل تطوير كرة القدم خلال الفترة القادمة.

ولاقت بعض الاقتراحات قبولا واسعًا لدى جماهير ومحبي كرة القدم خاصة قانون التسلل في شكله الجديد، بينما لاقى البعض الأخر رفضًا مثل تقليص مدة المباراة إلى ساعة واحدة.

أبرز اقتراحات فينجر لتطوير كرة القدم ..

1 - تغيير قانون التسلل.. بحيث يصبح اللاعب متسللا في حال تخطي أخر مدافع بكامل جسده، وفي حال وجود أي جزء مشترك بين المهاجم وأخر مدافع للفريق الخصم تصبح الكرة شرعية ولا تحتسب تسلل.

2 - تقليص زمن المباراة إلى 60 دقيقة بدلا من 90 دقيقة، على أن يكون كل شوط 30 دقيقة فقط.

3 - إجراء التبديلات بعدد مفتوح خلال المباراة.

4- لعب رمية التماس بالقدم بدلاً من اليد.

5- الكارت الأزرق.. والذي تقوم فكرته على طرد اللاعب من أرض الملعب لمدة 10 دقائق فقط، كعقوبة أقل من الطرد النهائي، وذلك حال ارتكاب خطأ تكتيكي أو الاعتراض على الحكم.