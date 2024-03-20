دي بروين يقترب من نادي النصر السعودي

أصبح النجم البلجيكي كيفن دي بروين لاعب فريق مانشستر سيتي على بعد خطوة واحدة من الانتقال إلى صفوف نادي النصر السعودي خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل.

وأكدت مصادر مقربة من نادي النصر السعودي أن الإدارة حصلت على موافقة مانشستر سيتي الإنجليزي ببيع دي بروين وذلك بعدما تمكن السماوي من إيجاد بديلًا للاعب وهو أليكس باينا.

وتسعى إدارة النصر بقوة لدعم صفوفها بصفقات مميزة أملا في العودة للمنافسة على لقب الدوري السعودي للمحترفين والمنافسة أيضًا على لقب دوري أبطال آسيا في ظل تواجد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

استقالة مسلي آل معمر من رئاسة النصر

وأعلن مسلي آل معمر رئيس مجلس إدارة شركة الكرة في نادي النصر التقدم باستقالته رسميًا عن منصبه، وذلك بسبب إخفاق النادي في المنافسة على لقب دوري أبطال آسيا والدوري السعودي.

استقرت شركة الكرة في نادي النصر السعودي على تعيين رئيس مؤقت لإدارة القلعة الصفراء حتى نهاية الموسم الكروي الجاري، وذلك لعدم وجود بند في اللائحة يسمح بإجراء انتخابات رئاسة بمنتصف الموسم.