فينجر يستبعد ألمانيا من ترشيحات التتويج باليورو

توقع الفرنسي آرسين فينجر المدير الفني السابق لفريق أرسنال الإنجليزي ورئيس للجنة التطوير بالاتحاد الدولي (فيفا)، تتويج منتخبات فرنسا وإنجلترا والبرتغال للتتويج بلقب بطولة أمم أوروبا 2024.





وأوضح مدرب الفريق الإنجليزي السابق ، أن استضافة ألمانيا للمنافسات ، قد تدفع منتخب الماكينات للوصول بعيدًا في البطولة بصفته منتخب البلد المنظم، رغم نتائجه المتواضعة خلال السنوات الأخيرة.

وأشار فينجر، خلال تصريحاته اليوم الأربعاء أن المنتخب الألماني ليس المرشح الأول للتتويج باللقب ولكنه من الوارد أن يلعب دورا هامًا بفضل الدعم الجماهيري.

وأضاف: "من الصعب التنبؤ، ولكن بوجود أفضلية اللعب على الأرض، يمكن للمنتخب الألماني أن يحقق الكثير. سيكون من المهم الفوز بأول مباراة لتعزيز الثقة بالفريق وأيضا لإشعال نشوة تدريجية لدى الجماهير في البلاد".

ومن المقرر أن يفتتح المنتخب الألماني منافسات البطولة التي تقام لفترة شهر يوم 14 من شهر يونيو المقبل بمواجهة المنتخب الإسكتلندي، وخلال اليوم ذاته تقام مواجهة أخرى منتخبي المجر وسويسرا في دور المجموعات.