مظاهرة في نيويورك ضد عمدتها لتضامنه مع الكيان الصهيوني

لوقف الاعتداءات الهمجية على مستشفى الشفاء الفلسطيني

يتعاطف الكثير من شعوب العالم مع الشعب الفلسطيني التي يتعرض لحرب إبادة جماعية وسياسية تجويع للمدنيين والأطفال، على يد قوات الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي الغاصب، وتخرج العديد من المظاهرات لدعم الفلسطينيين والوقوف مع قضيتهم، وأخرهم مظاهرة في مدينة نيويورك الأمريكية.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فقد خرجت مظاهرة حاشدة في مدينة نيويورك الأميركية، ضد عمدة المدينة إريك ادامز، لدعمه إسرائيل في عدوانها على قطاع غزة، ولمطالبته بالوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لإبادة جماعية على يد جيش الاحتلال، قبل ان تعتقل الشرطة المحلية عدداً منهم .

يذكر أن المظاهرة المؤيدة لفلسطين التي خرجت من أمام قاعة المحكمة التي كان يتواجد بها ادامز، قد انطلقت من وسط المدينة تلبية لدعوة مؤسسات حقوقية للتحرك العاجل من اجل (مستشفى الشفاء الفلسطيني) في ظل ما يتعرض له من قصف واقتحامات همجية من قبل قوات الاحتلال، وتسبب في عشرات الشهداء والجرحى ومئات المعتقلين.