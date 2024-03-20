بالأرقام.. كل ما قدمه تاليسكا مع النصر في موسمين

تعرض النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب فريق النصر السعودي لإصابة قوية أنهت موسمه الحالي بشكل كبير مع الفريق.

ويؤدي الثعبان تاليسكا برنامجه العلاجي والتأهيلي أملا في اللحاق بالفريق في أقرب وقت والعودة للمشاركة في مباريات النصر.

ونسلط الضوء على أبرز أرقام تاليسكا مع النصر منذ قدومه:

• لعب 91 مباراة

• ساهم بـ81 هدف ✅

• سجل 69 هدف ✅

• 12 أسيست ✅

ثاني أكثر من سجل في الدوري موسم 2021/22 🔝

ثاني أكثر من سجل في الدوري موسم 2022/23 🔝

ومن المقرر أن ينتهي عقد تاليسكا مع النصر عام 2026م.

رئيس مؤقت للنصر حتى نهاية الموسم

استقرت شركة الكرة في نادي النصر السعودي على تعيين رئيس مؤقت لإدارة القلعة الصفراء حتى نهاية الموسم الكروي الجاري، وذلك لعدم وجود بند في اللائحة يسمح بإجراء انتخابات رئاسة بمنتصف الموسم.

وذكرت المصادر من داخل النادي أن شخصيات نصراوية "سابقة" ستقود المشهد خلف الكواليس ولن يكون لهم أي منصب في النادي.

وأضافت المصادر أن التوجه لهم سيكون باختيار رئيس جديد للموسم القادم، وسيكون هناك رئيس مؤقت حتى نهاية الموسم.