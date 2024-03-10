جوارديولا يكشف سبب تغيير دي بروين

كشف المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، عن السبب وراء استبدال كيفن دي بروين خلال مواجهة ليفربول، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

وأوضح جوارديولا أنه لديه فرصة جيدة خلال المباراة المقبلة للدفع أكثر بـ دي بروين، مؤكدًا على أنه كان يريد لاعبًا يحتفظ بالكرة.

وأشار المدرب الإسباني إلى أن خروج دي بروين لا يتعلق بالضغط، لكن كوفاسيتش يُجيد الاحتفاظ بالكرة على عكس ما يفعله الدولي البلجيكي.

وشدد بيب على أنه سعيد بالمستوى الذي ظهر عليه دي بروين، مُشيرًا إلى أن الفريق بالخير بعد التعادل أمام ليفربول.

الجدير بالذكر أن ليفربول وصل للنقطة 64 في وصافة ترتيب البريميرليج، فيما حل مانشستر سيتي في المركز الثالث بـ 63 نقطة، ويأتي اَرسنال صدارة ترتيب المسابقة بـ 64 نقطة، مستفيدًا بفارق الأهداف المسجلة له عن الريدز.