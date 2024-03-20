الليلة.. القمر يُعانق خلية النحل في مشهد بديع

كشف الدكتور أشرف تادروس، رئيس قسم الفلك السابق لدى المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن القمر يقترن مع الحشد النجمي "خلية النحل"، في مشهد بديع اليوم الأربعاء في برج السرطان.

خلية النحل يقع على مسافة 580 سنة ضوئية

وأضاف تادروس، أنه يُصعب رؤية هذا الحشد بالعين المجردة لذلك يجب إستخدام تلسكون صغير حيث نراع جوار القمر في السماء طوال الليل حتى يبدأ المشهد في الغروب بحلول الـ 3:30 تقريبا صباح اليوم التالي، حيث يقع الحشد النجمي خلية النحل على مسافة 580 سنة ضوئية تقريبا من الأرض ويبلغ عمره حوالي 600 مليون سنة.

الحشد النجمي يظهر كسحابة

وتابع، رئيس قسم الفلك السابق لدى المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن الحشد النجمي يظهر كسحابة مجسمة كما رآها جاليليو لأول مرة باستخدام التلسكوب عام 1609 حيث تمكن من رؤية 40 نجمًا فقط.

مشاهدة الظواهر الفلكية

وذكر، أفضل الأماكن لمشاهدة الظواهر الفلكية عموما هي البعيدة عن التلوث الضوئي مثل السواحل والحقول والصحاري والبراري والجبال، فليس هناك علاقة بين حركة الاجرام السماوية ومصير الإنسان على الأرض فهذا ليس من الفلك في شيء بل من التنجيم، فهو من الأمور الزائفة المتعلقة بالعرافة والغيبيات مثل قراءة الكف والفنجان وضرب الودع وفتح الكوتشينة وخلافه، فلو كان التنجيم علمًا لكنا نحن الفلكيين أولى الناس بدراسته.