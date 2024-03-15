ناسا تعزز صاروخ القمر SLS لبرنامج Artemis

لم ترسل وكالة ناسا بعد رائد فضاء إلى الفضاء لبرنامج أرتميس القمري، لكن الجهود تستهدف بالفعل إجراء ترقيات.

سيتم إطلاق نسخة أكثر قوة من نظام الإطلاق الفضائي (SLS) في العقد القادم لمهمات قمرية أكثر طموحًا، بدءًا من Artemis 4. النسخة الأكبر، والتي تسمى Block 1B، يمكنها حمل الطاقم وقطع كبيرة من الأجهزة نحو القمر. تهدف ناسا إلى بناء مستوطنة في القطب الجنوبي للقمر.

وكتب مسؤولو ناسا في بيان صدر مؤخرًا أن ميزات SLS التي تمت ترقيتها ستتضمن "مرحلة ثانية أكثر قوة ومحولًا للشحنات الكبيرة".

يتم الآن اختبار محركات RS-25 الأكثر قوة لـ SLS في مركز ستينيس الفضائي التابع لناسا، مما يؤدي إلى ترقية نوع المحرك الذي تم تطويره لأول مرة لبرنامج المكوك الفضائي. تقوم وكالة ناسا بإجراء سلسلة شهادات اشتعال ساخنة مكونة من 12 محركًا لنوع RS-25 الجديد، بما في ذلك عدة اختبارات في مارس، للتحضير لـ Artemis 5 وما بعده.

يهدف برنامج أرتميس الأكبر في النهاية إلى إقامة مستوطنة قمرية طويلة المدى بالقرب من موارد الجليد المائي. يتجه تحالف من الدول إلى هناك بموجب اتفاقيات أرتميس التي تقودها وكالة ناسا، على الرغم من أن معظم الدول الموقعة البالغ عددها 35 دولة لا تساهم بمعدات ولكنها تلتزم بدلاً من ذلك باتباع معايير استكشاف الفضاء السلمي التي تقودها الولايات المتحدة.

طارت مهمة أرتميس 1، وهي مهمة غير مأهولة، حول القمر في عام 2022 وستبدأ مهمات رواد الفضاء قريبًا. سترسل Artemis 2 أربعة رواد فضاء حول القمر في موعد لا يتجاوز عام 2025، بينما تهدف Artemis 3 إلى الهبوط المأهول في عام 2026. (أدت العديد من الأسباب الفنية إلى تأخير إطلاق Artemis 2 و3 في يناير، لكن التطوير مستمر).

وأوضح مسؤولو ناسا أن هذه البعثات القمرية الثلاث الأولى تستخدم مرحلة الدفع المبردة المؤقتة لتعزيز مركبة أوريون الفضائية، وهي مرحلة ذات محرك واحد. ستستخدم المهام التي تبدأ بـ Artemis 4 بدلاً من ذلك مرحلة ذات أربعة محركات تسمى المرحلة العليا للاستكشاف (EUS). إحدى فوائد EUS هي وجود بطارية مختلفة ستسمح لها بالعمل لمدة ثماني ساعات، أي أربعة أضعاف ما تم تصميم Artemis 1 و 3 من أجله. ثم ستتلقى المهام التي تبدأ بـ Artemis 5 محركات RS-25 أكثر قوة.