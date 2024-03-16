Interlune تبدأ في التنقيب عن الهيليوم-3 من القمر بحلول عام 2030

تحاول شركة ناشئة تدعى Interlune أن تصبح أول شركة خاصة تقوم باستخراج الموارد الطبيعية للقمر وبيعها مرة أخرى على الأرض. سيركز Interlune في البداية على الهيليوم 3 - وهو نظير الهيليوم الذي أنشأته الشمس من خلال عملية الاندماج - والذي يتوفر بكثرة على القمر. في مقابلة مع Ars Technica، قال Rob Meyerson، أحد مؤسسي Interlune والرئيس السابق لشركة Blue Origin، إن الشركة تأمل في إرسال حصادتها مع إحدى المهام القمرية التجارية القادمة المدعومة من وكالة ناسا. وقال ميرسون إن الخطة تتمثل في إنشاء مصنع تجريبي على القمر بحلول عام 2028 وبدء العمليات بحلول عام 2030.

أعلنت Interlune هذا الأسبوع أنها جمعت 18 مليون دولار من التمويل، بما في ذلك 15 مليون دولار في جولتها الأخيرة بقيادة Seven Seven Six، وهي شركة المشاريع التي بدأها المؤسس المشارك لـ Reddit Alexis Ohanian. يمكن استخدام المورد الذي تستهدفه، الهيليوم-3، على الأرض لتطبيقات مثل الحوسبة الكمومية، والتصوير الطبي، وربما في المستقبل، كوقود لمفاعلات الاندماج. تُحمل الرياح الشمسية الهيليوم-3 إلى القمر ويُعتقد أنه يبقى على السطح محصورًا في التربة، بينما عندما يصل إلى الأرض، يُحجبه الغلاف المغناطيسي.

يهدف Interlune إلى التنقيب عن كميات هائلة من التربة القمرية (أو الثرى)، ومعالجتها واستخراج غاز الهيليوم 3، ثم شحنه مرة أخرى إلى الأرض. إلى جانب حصادة القمر الخاصة بها، تخطط Interlune لمهمة هبوط آلية لتقييم تركيز الهيليوم 3 في الموقع المحدد على السطح.

وقال ميرسون في بيان: “لأول مرة في التاريخ، أصبح حصاد الموارد الطبيعية من القمر ممكنا من الناحية التكنولوجية والاقتصادية”. يضم الفريق المؤسس ميرسون والمهندس المعماري السابق لشركة Blue Origin Gary Lai، ورائد فضاء Apollo 17 Harrison H. Schmitt، والمدير التنفيذي السابق لشركة Rocket Lab إندرا هورنسبي وجيمس أنتيفايف، الذين عملوا في مشروع Loon للمنطاد على ارتفاعات عالية التابع لشركة Alphabet.