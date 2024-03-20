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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

حضري عجينة القطايف كالجاهزة بهذه المكونات

عجينة القطايف
عجينة القطايف

تعتقد الأمهات أن عجينة القطايف صعبة التحضير ولا يمكن إعدادها مثل الجاهزة، على الرغم من مكوناتها البسيطة وسهولة تحضيرها، وخلال السطور التالية نقدم لك طريقة تحضيرها في المنزل مثل الجاهزة.

 

عجينة القطايف

طريقة عمل عجينة القطايف

المقادير

- دقيق : 2 كوب

- خميرة : ملعقة صغيرة ونصف

- دقيق : ملعقة كبيرة (فرخة أو سميد)

- حليب بودرة : ملعقة كبيرة

- الزيت : نصف كوب

- الماء : 2 كوب

- سكر : ملعقة كبيرة

- ملح : رشّة

 

طريقة التحضير

في وعاء، ضعي الدقيق والخميرة والسكر والملح ودقيق الفرخة والحليب البودرة.

اخلطي المكونات الجافة جيداً.

اسكبي الزيت والماء واخلطي بواسطة الخلاط اليدوي حتى تتجانس المكونات جيداً.

اتركي العجينة ترتاح لمدّة 30 دقيقة.

حمّي المقلاة جيداً على حرارة متوسطة.

حضّري قنينة بلاستيكية صغيرة واصنعي ثقباً صغيراً في غطائها.

ضعي العجينة في القنينة وأقفليها.

اسكبي القطايف في المقلاة بالحجم الذي تريدينه.

اتركي العجينة تشقرّ من الأسفل وينشف وجهها من الأعلى.

صفّي العجينة على فوطة مطبخ نظيفة لحين حشوها.

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