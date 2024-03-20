بخطوة واحدة فقط.. حولي سحورك لوجبة صحية تقيك من زيادة الوزن

تناول الكثير من الطعام يصبح ضارا كما يشكل خطرًا على صحتك، ويسبب زيادة كبيرة في الوزن، خاصة وجبة السحور، حيث يفضل البعض تناول كميات كبيرة من الطعام؛ اعتقادًا منه أنه سوف يشعر بالشبع لفترة أطول.

تناول الخبز والإصابة بمرض السكر

وحذر الأطباء من الإسراف في تناول الخبز بشكل خاص في وجبة السحور، وذلك لأنها الوجبة التي تسبق النوم وهو ما يؤثر على انتظام النوم ويزيد من اضطراباته، يحتوي الخبز على النشويات والدقيق وغيرها من المكونات التي تعمل على رفع نسب السكر في الدم سواء لمريض السكر أو للأصحاء، وبالتالي يجب تقنين كميات الخبز خلال وجبة السحور.

تناول الخبز وزيادة الوزن

وزيادة تناول كميات من الخبز على مائدة السحور، قد يؤدي إلى اضطراب حاد في الوزن، وزيادة سريعة فيه، ويؤدي أيضا إلى تقليل حدm الاستفادm من الألياف الغذائية التي يتناولها الشخص، وبالتالي فهي تنذر بالإصابة بالإمساك وتزيد من فرص قساوة البراز والمعاناة في الإخراج.

والإكثار من تناول الخبز باختلاف أنواعه، يجعلك لا تتناول حصتك الكافية من البروتين والسلطة وغيره، كذلك قد يؤدي إلى الإصابة بالتقلصات والانتفاخات والتلبكات الدائمة نتيجة احتوائه على الدقيق الأبيض صعب الهضم.

وينصح بحوالي نصف الرغيف على مائدة السحور، وعدم الإكثار من تناول العيش أو الخبز، لأنه يسبب سوء تمثيل وهضم نتيجة احتوائه على الدقيق الابيض، سوف يزيد الخبز لديك الشعور الدائم بالجوع والرغبة في تناول المزيد من الطعام.