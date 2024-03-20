حمدالله يقترب من رقم تاريخي بالدوري السعودي

بات المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، نجم فريق الاتحاد السعودي، علي أعتاب كتابة رقم تاريخي جديد باسمه في دوري المحترفين السعودي.

وكان الظهور الأول للنجم المغربي، عبدالرزاق حمدالله، في الدوري السعودي بموسم 18/19 بقميص النصر قادماً من صفوف الريان القطري قبل أن ينضم لصفوف الاتحاد.



وذكرت صحيفة اليوم السعودية، إن اللاعب المغربي صاحب الـ 33 عاماً، أحرز خلال رحلته الجارية بالدوري السعودي للمحترفين، 127 هدفاً ليصعد لوصافة هدافي دوري المحترفين بعدما كسر رقم ناصر الشمراني، وأصبح الفارق بين حمدالله ونجم الأهلي السابق، السوري عمر السومة 17 هدفًا لمعادلة رقمه 144 هدف كهداف تاريخي لدوري المحترفين.

قائمة هدافي الدوري السعودي للمحترفين

144 هدف عمر السومة

127 عبدالرزاق حمدالله

126 ناصر الشمراني

105 محمد السهلاوي

81 بافيتيمبي جوميز