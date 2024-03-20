برشلونة ينوي التخلص من 4 لاعبين في الصيف

يرغب مسؤولو نادي برشلونة الإسباني برئاسة خوان لابورتا، في رحيل 4 لاعبين دفعة واحدة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

حيث كشفت شبكة "سكاي سبورتس" من خلال الصحفي فابريزيو رومانو، أن هناك 4 لاعبين قد يوافق نادي برشلونة على بيعهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

كما أوضح رومانو أن نادي برشلونة أبدى موافقته على بيع جول كوندي في الصيف المقبل، وتحديدا بعد اهتمام نادي باريس سان جيرمان الفرنسي باللاعب.

واكمل رومانو أن البرازيلي رافينيا سيتم بيعه خلال الصيف المقبل وفقًا لما قالته صحيفة سبورت الإسبانية، وذلك بعدما تلقى عرض مالي مغري من أحد أندية الدوري السعودي مقابل 80 مليون يورو.

وأختتم الصحفي الموثوق، أن هناك لاعبين آخرين قد يتم بيعهم، في الميركاتو الصيفي المقبل، ويعد أبرزهم رونالد أراوخو والمدافع أندرياس كريستينسن، بفرمان من تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق الكتالوني.