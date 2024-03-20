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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مصطفى غربال حكماً لمباراة الزمالك وفيوتشر في إياب الكونفدرالية

مصطفى غربال
مصطفى غربال

أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم جزائري لإدارة مباراة مودرن فيوتشر في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم 7 أبريل المقبل باستاد القاهرة الدولي.

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ويتكون طاقم التحكيم من مصطفى غربال حكماً للساحة، ويعاونه كل من، مقران قوراري و عباس أكرم زرهوني مساعدين، ويوسف قموح حكمًا رابعًا. 
ويتواجد الجزائري لحلو بن براهم كحكم للفيديو، ويعاونه الزامبية ديانا شيكوتيشا.
واختار "كاف" الليبي جمال سالم مراقباً عاماً على المباراة، في حين يراقب الحكام المغربي محمد قزاز.

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