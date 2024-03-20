الزمالك ينهي أزمة مستحقات وكيل جارالدا

نجح مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، في التوصل لاتفاق مع وكيل اللاعبين التونسي هشام بن صالح، بشأن تسوية مستحقاته المالية المتأخرة لدى القلعة البيضاء والمقدرة بـ15 ألف دولار، في صفقة التعاقد مع الإسباني ماتيو خيسوس جارالدا مدرب اليد السابق.

وتوصل مجلس الزمالك لإتفاق مع هشام بن صالح يفيد بتخفيض المبلغ المستحق لصالح وكيل المدرب الإسباني إلى 6 الاف دولار فقط.

وحول الزمالك مستحقات الوكيل على حسابه الخاص قبل أن يقوم بالتوقيع على التسوية لإغلاق هذا الملف الذي استمر لمدة عامين.

وتولى هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك المفاوضات مع الوكيل التونسي بالتنسيق مع خالد فتحي رئيس جهاز كرة اليد سابقاً ليسدل الستار على الأزمة بشكل نهائي.