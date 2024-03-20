فعاليات مبادرة " أمي تاجي 2 " بمراكز شباب طوخ

استمرار فعاليات مبادرة "أمي تاجي٢" من داخل مراكز إدارة شباب طوخ ، وذلك بعد تدشين المبادرة من ديوان مديرية الشباب والرياضة، حيث الإحتفال بعيد الأم و تكريم الأمهات المثاليات بمراكز شباب محافظة القليوبية، طبقا لجدول زمني ينفذ بمراكز شباب كل إدارة فرعية .

نفذت المبادرة من داخل مراكز شباب ( منشية مشتهر - العمار الكبرى - كفر النخلة - الصفا - بلتان - اجهور الكبرى - كفر منصور- ميت كنانة - سنهرة - ترسا ) بإدارة شباب طوخ.

تأتى فعاليات المبادرة " أمي تاجي ٢" برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تحرص وزارة الشباب والرياضة على الاحتفال بعيد الأم تقديرا وتكريما لها على مسيرة العطاء والبذل التى تقدمها، تأكدا على أهمية دور الأم في المجتمع وبناء أسرة سليمة وغرس المبادئ والأخلاق في أبنائها التى من شأنها أن تصنع أفراد صالحين قادرين على المشاركة فى مسيرة التنمية من أجل مستقبل أفضل، وفقا لاستراتيجية وزارة الشباب والرياضة .