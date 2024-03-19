القصف يستهدف المساعدات في غزة.. واستشهاد فلسطينيين

استمر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر مؤشر البحث العالمي جوجل، في البحث عن مستجدات الوضع في غزة والقصف الإسرائيلي.

وسائل إعلام فلسطينية، كشفت عن استشهاد 23 سقطوا في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلية للجان عشائرية تؤمن توزيع المساعدات بدوار الكويت بغزة.

وأشار شهود عيان إلى أن عددًا كبيرًا من الشهداء والجرحى ملقون على الأرض في المكان بعد استهدافهم بصورة مباشرة.

فيما أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 31819، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

ارتفاع حصيلة الإصابات في غزة

وأضافت في بيان، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 73934 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم، وأشارت أن قوات الاحتلال ارتكبت 9 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 93 مواطنا، وإصابة 142 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.