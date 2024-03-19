فلسطين: إسرائيل بدأت بتدمير رفح دون الإعلان

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن الخارجية الفلسطينية، بأن إسرائيل بدأت بتدمير رفح دون أن تعلن تجنبا لردود الفعل الدولية ولم تنتظر إذنا من أحد.

وأضافت الخارجية الفلسطينية: "القصف الإسرائيلي الذي استهدف المنازل فوق رؤوس ساكنيها في رفح بداية جديدة لتوسيع جرائم الاحتلال رغم وجود أكثر من مليون نازح".

قرار الاتحاد الأوروبي

وتابعت: "نرحب بقرار الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على المستوطنين الذين يرتكبون الاعتداءات ضد المواطنين الفلسطينيين، ونطالب بفرض عقوبات رادعة على منظومة الاحتلال الاستعمارية العنصرية ووضع منظمات المستوطنين على قوائم الإرهاب".

الاستيطان دعوة صريحة

واستطرد: "تصريحات سموتريتش وبن جفير بتعميق الاستيطان دعوة صريحة للعنف وارتكاب مزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني".

جدير بالذكر أن مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، قال إن المكالمة التي دارت بين بايدن وبنيامين نتنياهو كانت تتسم بالوضوح والصراحة، مشيرًا إلى أن أبرز ما اتفق عليه خلال المكالمة، هو إرسال وفد من حكومة إسرائيل لواشنطن من إجل إخبارهم بخطورة العملية العسكرية برفح.

الولايات المتحدة أخبرت بنيامين نتنياهو بأن مدينة رفح الفلسطينية توجد على الحدود المصرية

وأضاف أن الولايات المتحدة أخبرت بنيامين نتنياهو بأن مدينة رفح الفلسطينية توجد على الحدود المصرية، وهذا سيسهم في توسيع رقعة الصراع، خاصة أن مصر أعلنت في بيان رسمي عن قلقها بشأن أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية.

الاتصال بين بايدن ونتنياهو

ونوّه، بأن الاتصال بين بايدن ونتنياهو أخذ شكلا آخر، من أجل توضيح رؤية الإدارة الأمريكية تجاه ما يحدث في قطاع غزة، خاصة على المستوى الإنساني.

وأشار، إلى أن بايدن كان على علم منذ البداية بتحركات حكومة إسرائيل، حيث يواجه الكثير من الانتقادات من قبل المجتمع الدولي والشعب الأمريكي، مؤكدًا أن بايدن يحاول غسل يده من ذنب الشعب الفلسطيني الذي راح ضحية هذا العدوان.

وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان، أكدن انه لا يزال بالإمكان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، ولكن إسرائيل تعتقد أن بعض مطالب حماس مبالغ فيها.

وأضاف سوليفان"، خلال مؤتمر صحفي، نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الرئيس جو بايدن أعرب لنتنياهو عن قلقه من العملية العسكرية المحتملة في رفح الفلسطينية، ومن الخطأ شن عملية عسكرية برية في رفح الفلسطينية حتى لا تتفاقم الفوضى في قطاع غزة.

وأشار إلى أن هناك طرقا تمكن إسرائيل من هزيمة حماس دون الدخول إلى رفح الفلسطينية، وهذا ما سنناقشه مع المسئولين الإسرائيليين، مؤكدًا أن إسرائيل لم تقدم لنا أو للعالم أي خطة بشأن المدنيين في رفح الفلسطينية وكيفية إجلائهم خارج غزة.

ونوه، بأن على إسرائيل فعل المزيد للتعامل مع الوضع الإنساني في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن تقرير الأمم المتحدة بشأن المجاعة في قطاع غزة مقلق.