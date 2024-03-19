أسعار الدولار في البنوك بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

ننشر سعر الدولار اليوم الثلاثاء 19-3-2024، أمام الجنيه في عدد من البنوك المصرية، وسجل في البنك الأهلى المصرى 47.12 للشراء، 47.22 جنيه للبيع، أما فى بنك مصر سجل 47.13 جنيه للشراء، 47.23 جنيه للبيع، وفى البنك التجاري الدولي 47.10 جنيه للشراء، 47.20 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى البنوك المصرية كالتالى:

​سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

47.12 جنيه للشراء.

47.22 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

47.13 جنيه للشراء.

47.23 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

47.10 جنيها للشراء.

47.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

47.10 جنيها للشراء.

47.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

47.13 جنيه للشراء.

47.23 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

47.05 جنيه للشراء.

47.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

47.10 جنيه للشراء.

47.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك سايب

47.10 جنيه للشراء.

47.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك

47 جنيه للشراء.

47.10 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

11.95 جنيه للشراء.12.94 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.29 جنيه للشراء.12.97 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

12.03 جنيه للشراء.12.95 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك المصرى الخليجي

12.05 جنيه للشراء.12.96 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك كريدي أجريكول

11.98 جنيه للشراء.12.81 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى12.58 جنيه للشراء.12.61 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى12.56 جنيه للشراء.12.59 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر12.57 جنيه للشراء.12.60 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية12.56 جنيه للشراء.12.61 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib12.51 جنيه للشراء.12.59 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى12.63 جنيه للشراء.12.65 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة12.52 جنيه للشراء.12.61 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس12.50 جنيه للشراء.12.59 جنيه للبيع.