ساندي تطل بالأبيض وتستعرض قوامها الرشيق

نشرت الفنانة ساندي أحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر الإنستجرام كعادتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر الإنستجرام.

وبدت ساندي بإطلالة مثيرة، حيث ارتدت بادي أبيض ونسقت عليه بنطال بنفس اللون وعليه بليرز عكس منحنيات قوامها الممشوق ووزنها المثالي.

وتزينت ببعض الاكسسوارات الذهبية المتناغمة مع إطلالتها وحقيبة اليد.

واختارت ترك خصلات شعرها منسدلة بحرية فوق كتفيها بشكل ناعم مع حقيبة بيضاء ووضعت مكياجًا صاخبًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه.