لقاء الخميسي: رفضت فيلم مع يوسف شاهين بسبب مشهد قبلة

حلت الفنانة لقاء الخميسي ، ضيفة في أحد البرامج الرمضانية الشهيرة، والذي تحدثت خلاله عن العديد من الأسرار الفنية والشخصية.



تحدثت الفنانة لقاء الخميسي، عن علاقتها بزوجها محمد عبد المنصف حارس مرمى نادي الزمالك السابق ومنتخب مصر، كما كشفت عن رفضها فيلم إحكي يا شهرزاد، وفيلم سكوت هنصور، بسبب المشاهد الجريئة.

وقالت لقاء الخميسي، خلال استضافتها ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: ممكن أكون أثرت على زوجي محمد منصف في حاجة ولكن مش المسيرة، ولكن وقت ما اتجوزني الجماهير هاجمته أنه ليه ممثلة زمان كانت وقتها فضيحة أنه يتجوز ممثلة، وأنا زوجي مأثرش فيا زي ما أنا أثرت فيه، ولادي اللي أثروا فيا جامد.

لقاء الخميسي: رفضت فيلم إحكي يا شهرزاد بسبب مشهد في السرير

أما عن تفاصيل رفضها فيلم إحكي يا شهرزاد، فقالت لقاء الخميسي: اللي جوزي رفضه أنا كمان كنت هرفضه، وأنا مش واخدة على المشاهد المنفتحة الزيادة، وفيلم إحكي يا شهرزاد اتعرض عليا دور المحامية اللي كانت قصاد أستاذ محمود حميدة، وكان في مشهد على السرير واللي رشحني أستاذ وحيد حامد الله يرحمه، وقابلته وقولتله مش هقدر أعمله علشان مشهد على السرير، قالي أنتي بتهزري أنتي بترفضي فيلم لـ وحيد حامد وأنا شايفك نجمة؟ قولتله لأ أنا مش برفض فيلم لو حضرتك شيلت المشهد ده همثل، قالي مش أنتي اللي هتقولي لي أشيل إيه ومشيليش إيه.

وتابعت: لو كنت قلبت ده كان هيحصل لجوزي مشاكل، خاصة أن جمهور الزمالك كان بيشتم أنه اتجوز ممثلة، في أعمال مهمة جدًا رفضتها وقعدت أعيط أسبوع في البيت بسبب مشاهد، ورفضت فيلم سكوت هنصور مع يوسف شاهين وكنت هموت، رفضت الفيلم بسبب مشهد بوسة، وروبي هي اللي عملت الدور.

وأضافت: لو رجع بيا الزمن لو مفيش بوسة في الفيلم هقبله، وأنا مبقولش أن اللي هيعمل ده مش كويس، ولكن أنا مش هقدر، والفيلم التاني إحكي يا شهرزاد مشهد كان بالنسبة ليا تقيل أوي ووقتها كنت متجوزة، ولو المشهد ده كنت عملته محمد عبد المنصف كان هيقعد في البيت.

برنامج "أسرار" تقدمه الإعلامية أميرة بدر على شاشة النهار يومياً خلال شهر رمضان، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، تستضيف من خلاله عدد من نجوم الفن والرياضة والسياسة في مصر.