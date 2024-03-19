الثلاثاء 19 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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صليت كثيرا في الكنيسة.. لقاء الخميسي تحسم الجدل حول ديانتها (فيديو)

الفنانة لقاء الخميسي
الفنانة لقاء الخميسي

حسمت الفنانة لقاء الخميسي، الجدل حول ديانتها، مؤكدة أنها  مسلمة، ولكن والدتها مسيحية، معقبة "كل شخص بداخله الله، ولكن معتنق ديانته".

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لقاء الخميسي في ضيافة برنامج "أسرار".. الليلة

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وأضافت لقاء الخميسي خلال حوارها مع برنامج "أسرار" المذاع عبر فضائية "النهار" مساء اليوم الثلاثاء: "جميع الديانات المسيحية واليهودية والإسلامية، كلهم بيتكلموا بنفس المنطق، ولكن كل دين له شكل في الوقت الذي أنزل فيه".

روحت مع أمي  الكنيسة كتير وصليت كتير فيها

وتابعت لقاء الخميسي: "أمي كانت بتصوم معانا رمضان، وتصحينا عشان نصلي الفجر، وروحت معاها الكنيسة كتير وصليت، هي نفس الصلاة، ولكن الطقوس والطريقة مختلفة، وأنا شايفة أن الشخص المسيحي زي المسلم زي اليهودي".

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