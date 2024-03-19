صليت كثيرا في الكنيسة.. لقاء الخميسي تحسم الجدل حول ديانتها (فيديو)

حسمت الفنانة لقاء الخميسي، الجدل حول ديانتها، مؤكدة أنها مسلمة، ولكن والدتها مسيحية، معقبة "كل شخص بداخله الله، ولكن معتنق ديانته".

وأضافت لقاء الخميسي خلال حوارها مع برنامج "أسرار" المذاع عبر فضائية "النهار" مساء اليوم الثلاثاء: "جميع الديانات المسيحية واليهودية والإسلامية، كلهم بيتكلموا بنفس المنطق، ولكن كل دين له شكل في الوقت الذي أنزل فيه".

روحت مع أمي الكنيسة كتير وصليت كتير فيها

وتابعت لقاء الخميسي: "أمي كانت بتصوم معانا رمضان، وتصحينا عشان نصلي الفجر، وروحت معاها الكنيسة كتير وصليت، هي نفس الصلاة، ولكن الطقوس والطريقة مختلفة، وأنا شايفة أن الشخص المسيحي زي المسلم زي اليهودي".