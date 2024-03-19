4 اضرار قد تحدث نتيجة شرب كميات زائدة من الماء

بسبب الصيام لفترة طويله من الوقت يقوم الصائم بشرب الماء بكميات مناسبة يُعتبر أمرًا ضروريًا لصحة الجسم، إذ يسهم في تحسين عمل الأعضاء والأنظمة الحيوية والحفاظ على التوازن الهيدروليكي للجسم ، ومع ذلك، يمكن أن يكون الاستهلاك الزائد للماء مضرًا بالصحة ويسبب مشاكل عديدة.

تستعرض الوفد فى السطور التالية الأضرار التي قد تحدث نتيجة شرب كميات زائدة من الماء:

1. اضطراب توازن الكهرليتات:

شرب كميات زائدة من الماء قد يؤدي إلى اضطراب توازن الكهرليتات في الجسم، خاصةً إذا لم يتم تعويض فقدان الأملاح الهامة مثل الصوديوم والبوتاسيوم. هذا الاضطراب يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة مثل انخفاض ضغط الدم وتشنجات العضلات.

2. ضعف وظيفة الكلى:

تناول كميات كبيرة من الماء يمكن أن يضع ضغطًا زائدًا على الكلى ويزيد من حملها، مما قد يسبب ضعف في وظيفتها على المدى الطويل. هذا يمكن أن يؤدي إلى مشاكل مثل التهاب الكلى وصعوبة التحكم في إفراز البول.

3. خطر الهوسي:

يعرف الهوسي بحالة تسمى "هوس الماء" والتي يمكن أن تحدث نتيجة شرب كميات زائدة من الماء بشكل مفرط. يمكن أن يؤدي هذا النوع من الهوس إلى تخفيف تركيز الصوديوم في الدم، مما يؤدي في النهاية إلى اضطرابات في الجهاز العصبي المركزي.

4. مشاكل في الجهاز الهضمي:

تناول كميات زائدة من الماء يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ والغازات والإسهال. هذا يمكن أن يحدث نتيجة لتخفيف تركيز العصارات الهضمية في الجهاز الهضمي.

على الرغم من أن شرب الماء بشكل منتظم يعتبر أمرًا ضروريًا لصحة الجسم، إلا أن تناول كميات زائدة منه قد يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة. لذلك، يجب على الأفراد تناول الماء بشكل معقول ووفقًا لاحتياجات أجسامهم، والاستماع إلى إشارات الجسم حول العطش والشبع. في حالة وجود أي مخاوف حول كمية شرب الماء، ينبغي استشارة الطبيب المختص للحصول على المشورة الصحية المناسبة.