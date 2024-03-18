أضرار الإكثار من تناول اللحوم

تتفاوت آراء الناس كما تتفاوت آراء الباحثين والأطباء بشأن الآثار الصحية المترتبة على تناول اللحوم، وخاصة في حال الإكثار منها، إلا أن أغلب الأطباء يحذرون من الإفراط في تناول اللحوم الحمراء ويستعرضون الكثير من الأضرار الصحية لها.

ورصد تقرير نشره موقع "ريدرز دايجست"، واطلعت عليه "العربية.نت"، العديد من الآثار الصحية التي تحدث للجسم في حال الإكثار من تناول اللحوم، مشيرا إلى أن ثمة ثمانية أشياء يمكن أن يحدث للجسم في حال الإكثار من تناولها. وفيما يلي أبرز هذه الأشياء والمخاطر:

أولا: يمكن أن تشعر بالنعاس

وتقول اختصاصية التغذية كارولين باسيريلو إنه نظرا لأن دماغك يحتاج للطاقة، فقد يتأخر إمداده بها عندما يحتوي نظامك الغذائي على بروتين بطيء الهضم، وتضيف: "يستغرق الوقود وقتاً أطول قليلاً للوصول إلى دماغك، لذا فأنت أقل تركيزاً، والأمر نفسه ينطبق على العضلات، ونتيجة ذلك هو التعب والنعاس".

ثانيا: قد لا يبدو شعرك وبشرتك في أفضل حالاتهما،

وتؤكد باسيريلو أن عملائها أبدوا إعجابهم بمدى تحسن بشرتهم بعد تقليص المنتجات الحيوانية لإفساح المجال لنظام غذائي أكثر نباتية.

ثالثا: يمكن أن تمرض في كثير من الأحيان حيث إن بشرتك ليست المكان الوحيد الذي ستلاحظ فيه نقص فيتامين "سي"، فقد تشعر أنك لا تستطيع التغلب على نزلة البرد وبعض الأمراض الأخرى.

رابعاً: يمكن أن تصاب بالإمساك