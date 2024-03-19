جيش الاحتلال يعلن سقوط صاروخ في إيلات قادم من البحر الأحمر

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، سقوط صاروخ كروز في مدينة إيلات جنوبي البلاد قادم من البحر الأحمر.

ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، بيانا عسكريا أكد من خلاله سقوط هدف شمال مدينة إيلات، يوم الأحد الماضي، وأن الهدف عبارة عن صاروخ كروز وصل من جهة البحر الأحمر وسقط في منطقة مفتوحة.

وأكد أدرعي أن الجيش الإسرائيلي فتح تحقيقا موسعا في الواقعة حيث كان الهدف تحت مراقبة سلاح الجو، مضيفا أنه لم تقع إصابات أو أضرار.

فيما أوضحت القناة الـ 13 الإسرائيلية أن الصاروخ أطلق من اليمن باتجاه البحر الأحمر نحو مدينة إيلات حيث اخترق منظومات الدفاع وسقط في المدنية الواقعة جنوبي البلاد.



ويشار إلى أن جماعة "أنصار الله" اليمنية، قد أعلنت في الثاني من الشهر الماضي، أنها قصفت أهدافا محددة في مدينة إيلات جنوبي إسرائيل.

وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله" العميد يحيى سريع، في بيان نشر عبر "تلغرام": "نفذت القوة الصاروخية بالقوات المسلحة اليمنية عملية عسكريةً ضد أهداف محددة للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش (إيلات) جنوبيّ فلسطين المحتلة (إسرائيل) وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية".

يذكر أن زعيم جماعة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، كان قد أعلن في العاشر من أكتوبر الماضي، أن جماعته ستشارك بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى" إسناداً للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي بقطاع غزة.