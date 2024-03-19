مخاوف تصيب جماهير السيتي بعد أصابة هالاند في تدريبات منتخب النرويج

حالة من القلق سادت جماهير مانشيستر سيتي الأنجليزي بعد اعلان وسائل الاعلام الأنجليزية عن اصابة نجم هجوم السيتي وهدافه ايرلينج هالاند خلال تدريبات منتخب النرويج وخروجه من التدريب .

وكان النجم النرويجي قد غاب عن خمسة مباريات لفريق مانشيستر سيتي في الدوري الأنجليزي خلال الفترة من بداية أكتوبر وحتى يناير الماضي بداعي الأصابة الا ان هذا لم يمنع النجم النرويجي من تسجيل 29 هدف مع مانشيستر سيتي في كل المسابقات هذا الموسم .

وتترقب جماهير السيتي مشاركة هالاند في مواجهة السيتي مع الارسنال الحاسمة في بطولة الدوري الأنجليزي بعد العودة من فترة التوقف الدولي بسبب اجندة الفيفا يوم 31 مارس الجاري وهي المباراة التي ستكون احدى المحطات الهامة في مشوار الفريقين في المنافسة على لقب الدوري الأنجليزي لهذا الموسم حيث يتصدر الارسنال المسابقة بفارق نقطة واحدة عن السيتي صاحب المركز الثالث .

طبيب منتخب النرويجي عقب نهاية تدريبات المنتخب اكد انه لا يوجد اي شىؤ يستدعي القلق من جانب محبي ايرلينج هالاند مؤكدا ان الاعب بخير لكنه سيخضع لبعض الفحوصات لبيان اصابته لكنه اكد انها لن تعيقه ابدا عن خوض اللقاءين الوديين لمنتخب النرويج في فترة التوقف الدولي ولا عن المشاركة مع ناديه مانشيستر سيتي عقب نهاية فترة التوقف الدولي .