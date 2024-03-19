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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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اتوجعت.. حلا شيحة تبكي على الهواء (فيديو)

الفنانة حلا شيحة
الفنانة حلا شيحة

علقت الفنانة حلا شيحة، عن القرارات الخاطئة في حياتها، قائلة:  "أحيانا ناخذ قرار ونفكر أنه صح وبعد ذلك نجد أنه كان خطأ ويتسبب ذلك في تعب شديد روحيا وجسديا".

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وأضافت حلا شيحة، في حوار مع الاعلامي منى عبدالوهاب، مقدمة برنامج ع المسرح، المذاع عبر قناة الحياة، اليوم الثلاثاء: باكية: “ رغم إن الاختيار كان خاطيء لكن بعد فترة وجدت هذه  المرحلة أفضل شيء حدث لي”

شعرت بالوجع

وتابعت حلا شيحة: "هذا القرار أو الموقف جاء لظروف في حياتي وكان اختيار خاطئ وشعرت بالوجع بسبب لكن لن أذكر أسماء وربما الخطأ ليس من الشخص ولكن مني لأني اخترت هذا الاختيار". 

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