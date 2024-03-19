الأربعاء 20 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

إصابة هالاند مع النرويج تصدم مانشستر سيتي

ايرلينج هالاند
ايرلينج هالاند

تلقى فريق مانشستر سيتي الإنجليزي أخباراً مقلقة بعد الإصابة المفاجئة التي تعرض لها نجمه ايرلينج هالاند خلال تواجده في معسكر منتخب بلاده النرويح.

txt

هالاند يقود هجوم تشكيل مانشستر سيتي أمام نيوكاسل في كأس الاتحاد الإنجليزي

وتعرض هالاند للإصابة في اليوم الأول له بمعسكر المنتخب النرويجي خلال فترة الوقف الدولي حيث إنتشر مقطع فيديو للاعب وهو متأثر من اصابته.

ولم يكشف الإتحاد النرويجي حتى الآن أية تفاصيل عن طبيعة إصابة ايرلينج هالاند.

وكان هالاند قد تعرض للإصابة مع المنتخب النرويجي خلال مباراته امام جزر الفارو ليغيب على اثرها عن مباراة اسكتلندا في ختام تصفيات يورو 2024 في نوفمبر الماضي.

الجريدة الورقية