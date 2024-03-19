إصابة هالاند مع النرويج تصدم مانشستر سيتي

تلقى فريق مانشستر سيتي الإنجليزي أخباراً مقلقة بعد الإصابة المفاجئة التي تعرض لها نجمه ايرلينج هالاند خلال تواجده في معسكر منتخب بلاده النرويح.

وتعرض هالاند للإصابة في اليوم الأول له بمعسكر المنتخب النرويجي خلال فترة الوقف الدولي حيث إنتشر مقطع فيديو للاعب وهو متأثر من اصابته.

ولم يكشف الإتحاد النرويجي حتى الآن أية تفاصيل عن طبيعة إصابة ايرلينج هالاند.

وكان هالاند قد تعرض للإصابة مع المنتخب النرويجي خلال مباراته امام جزر الفارو ليغيب على اثرها عن مباراة اسكتلندا في ختام تصفيات يورو 2024 في نوفمبر الماضي.